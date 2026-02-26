読売テレビは、2026年4月期の読売テレビ・日本テレビ系新木曜ドラマ『君が死刑になる前に』を発表した。主演は、地上波連続ドラマ初主演となる加藤清史郎。ドラマの主人公・坂部琥太郎を演じる。物語は、世間を震撼させた《教師連続殺人事件》の犯人、大隈汐梨の死刑執行から始まる。時を同じくして、琥太郎は2人の友人ともに7年前へタイムスリップする。そこで琥太郎たちは出会うはずのなかった殺人犯と＜過去＞で出会ってしまう