マツダの「エントリーSUV」まもなく生産終了で駆け込み契約も2026年2月5日、マツダはコンパクトSUV「CX-3」の日本国内向け車両の生産を、同月末に終了すると発表しました。このクルマの最新情報や反響について、首都圏のマツダディーラーに聞いてみました。CX-3がデビューしたのは2015年2月であり、デビューから11年が経過しました。「スカイアクティブ技術」と、デザインテーマ「魂動（こどう）-Soul of Motion」を全面的