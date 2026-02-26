＜HSBC女子世界選手権事前情報◇25日◇セントーサGC（シンガポール）◇6793ヤード・パー72＞今大会は“アジアのメジャー”とも呼ばれている。春のアジアシリーズ3試合「ホンダLPGAタイランド」「HSBC女子世界選手権」「ブルーベイLPGA」のうち、今大会が唯一、世界ランキングによる出場枠がポイントランキングの枠より上に位置している。【最新スイング】安定感の鬼山下美夢有のドライバーショット世界ランクトップ10からは9人