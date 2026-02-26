＜ニュージーランドオープン事前情報◇25日◇ミルブルック ・ゴルフリゾート（ニュージーランド）◇コロネットC（6936ヤード・パー71）、リマーカブルC（6784ヤード・パー71）＞国内男子ツアーは、次週ニュージーランドで行われる豪州ツアーとの共催「ISPS HANDA Japan-Australasia Championship」で新シーズンが幕を開ける。新選手会長に就任した阿久津未来也は、ひと足先にアジアンツアーと豪州ツアーの共催大会で、JGTOが提携