モナコ戦でゴールを決め喜ぶパリ・サンジェルマンのマルキーニョス（中央）＝パリ（ロイター＝共同）【マドリード共同】サッカーの欧州チャンピオンズリーグ（CL）は25日、各地で決勝トーナメント進出を懸けたプレーオフ第2戦が行われ、昨季王者のパリ・サンジェルマン（フランス）やレアル・マドリード（スペイン）などが勝ち上がり、16強が出そろった。パリSGはホームでモナコ（フランス）と2―2で引き分けて2戦合計5―4、R