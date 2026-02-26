フィギュアスケート女子で銅メダルに輝いた中井亜美（17＝TOKIOインカラミ）が26日、日本テレビ「ZIP!」（月〜金曜前5・50）に生出演。心境を語った。25日に帰国した中井はこの日、帰国後初という生放送に出演。スタジオで水卜麻美アナから大きな花束を渡されると、緊張した表情を浮かべつつうれしそうに微笑んだ。水卜アナから「帰ってきて好きなもの食べたり、会いたい人に会ったり、何かできました？」と質問された。「