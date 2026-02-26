20～30分に一度、遠くを見る 目の疲れは脳の疲れ 長時間パソコンやスマートフォンの画面を見ていると、目の疲れを感じることがあるでしょう。１章の疲れのメカニズムのところで解説した通り、これは目の局所的な疲労というよりも、脳の疲労です。そのため、目の疲れをとりたいからといって、目薬や目のマッサージ、温めたタオルやアイピローを使用するだけでは、一時的かつわずかな効果しか得られませ