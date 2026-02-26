パナソニックは、LUMIX Sシリーズの対象商品を購入し、応募すると、1商品で最大50,000円キャッシュバックされる「LUMIX 春のキャッシュバックキャンペーン」を26日から開始した。購入期間は2026年4月19日まで。応募期間は2026年5月10日消印有効。 対象のミラーレス一眼カメラのボディ、レンズキットをキャンペーン期間中に購入すると参加できる。1人につき1台のみ、1回のみの応募できる。対象モデルと