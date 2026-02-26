【本日の見通し】ドル高円安基調継続 ドル円はドル高円安基調が継続。昨日の海外市場では一時156.82円を付けた。高値からは調整売りが入ったが、流れはまだ上方向。昨日国会に提出された新しい日銀審議委員人事案が、ハト派色の強いものとなったことで、高市政権の緩和志向が意識される形となっている。ただ、ドル円に関しては157.00円に近づくにつれ介入警戒感が高まる。ここからの上値追いには慎重姿勢が強まるとみら