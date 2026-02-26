AirPods Pro 3用のAZLA製イヤーピース「SednaEarfit XELASTEC II for AirPods Pro 3」 アユートは、アップルの完全ワイヤレスイヤフォン「AirPods Pro 3」の性能をさらに引き出しつつ、より快適な装着を実現するというAZLA製イヤーピース「SednaEarfit XELASTEC II for AirPods Pro 3」を3月6日に発売する。発売に先駆けて実物を借りることができたので、その使用感を紹介する。このイヤー