２１歳差婚で話題の俳優・川粼麻世（６２）が、猫と触れ合うプライベートショットを公開した。２６日までにインスタグラムを更新し「愛猫のピノは無毛で皺くちゃなスフィンクスと足が短いマンチカンのハイブリッドの、バンビーノ」とつづり、猫と触れ合うモノクロショットなどをアップ。「犬の様に大人しく人懐っこい。お散歩も楽しいよ」と紹介した。麻世は２０２４年１０月に、料理研究家の花音さんと結婚（麻世は再