◆「堺プロレス第一弾」（２３日、大阪・堺サンスクエア）“永遠の邪道”大仁田厚が２３日、大阪府堺市の堺サンスクエアで開催された「堺プロレス第一弾」に参戦した。大仁田は、１月１８日に広島市内の試合中に首を負傷し一時動けなくなり、頚椎損傷で全治２週間と診断された。負傷した広島大会以来の試合となった大仁田は、メインイベントの「史上最長１０００ｍ有刺鉄線仕様！２面ノーロープ有刺鉄線デンジャラスボード」