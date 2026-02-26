◆オープン戦タイガース４―４ブルージェイズ（２５日、米フロリダ州レイクランド＝パブリックスフィールドアットジョーカーマーチャントスタジアム）ブルージェイズの岡本和真内野手は２５日（日本時間２６日）、オープン戦初の遠征となる敵地タイガース戦に「５番・三塁」で先発。１２３メートルの特大中飛など、今オープン戦最多の３打席に立ち、ラッキーな二塁打を含む２打数１安打１死球１得点だった。２日前の”メジャ