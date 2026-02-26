世界最大級のK-POP Fan & Artist Festivalの日本公演『KCON JAPAN 2026』が、5月8日、9日、10日の3日間にわたって、千葉・幕張メッセで開催される。それに先立って、スペシャルパフォーマー5組が追加発表された。【写真】豪華6組！『KCON JAPAN 2026』第1弾ラインナップ今回公開されたラインナップは、爆発的にグローバルファンを引き付けている「成長型アイドル」8人組ボーイズグループの8TURN、『PRODUCE 101 JAPAN』シ