キューバ政府は25日、アメリカ船籍の小型の高速船が領海内に侵入し国境警備隊と銃撃戦となり、高速船に乗っていた4人が死亡したと発表しました。キューバ内務省によりますと25日朝、アメリカ・フロリダ州で船舶登録をしている小型の高速船が領海内に侵入しました。キューバ国境警備隊の船が確認のため接近すると高速船から発砲を受け銃撃戦となり、高速船に乗っていた4人が死亡、6人がケガをしたほか、国境警備隊の船長もケガをし