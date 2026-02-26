２６日の東京株式市場は主力株をはじめ広範囲にわたって強気優勢の地合いが継続することが予想され、日経平均は大幅高で３日続伸となりそうだ。前日までの直近２営業日で１７００円以上も水準を切り上げていることから、目先筋の利益確定の動きも想定されるところ。しかし、欧米株高を追い風に投資マネーの買い意欲に衰えはみられず、売り圧力を飲み込む形で５万９０００円台半ばから後半に歩を進める公算が大きい。前日の