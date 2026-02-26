アイリスオーヤマは2月27日から、静音性を実現した「パーソナルシュレッダー SHIZCUT」35dBモデル「P4HM-35E-W」「P7HC-35E-H」の2機種をインターネットサイトや全国のホームセンターを中心に順次発売する。オンラインストア価格はP7HC-35E-Hが1万4080円、P4HM-35E-Wが1万5180円。●35dBの静かなモデル ごみ捨ての手間を減らすなど便利な機能も付いているSHIZCUTシリーズは、操作性とセキュリティー性を確保しながら、高い静音