― ダウは307ドル高と2日続伸、ＡＩ脅威論への懸念が和らぎハイテク株が買戻し、エヌビディア の決算は予想を上回る ― ＮＹダウ 49482.15 ( +307.65 ) Ｓ＆Ｐ500 6946.13 ( +56.06 ) ＮＡＳＤＡＱ 23152.08 ( +288.40 ) 米10年債利回り4.048 ( +0.019 ) ＮＹ(WTI)原油 65.42 ( -0.21 ) ＮＹ金 5226.2 ( +49.9 ) ＶＩＸ指数17.93 ( -1.62 ) シカゴ