大阪3月限ナイトセッション 日経225先物59650+860 （+1.46％） TOPIX先物3914.0+60.5 （+1.57％） シカゴ日経平均先物59680+890 （注：ナイトセッション、CMEは大阪の日中終値比） 25日の米国市場は、NYダウ、 S＆P500、ナスダックの主要な株価指数が上昇。AI（人工知能）の進化が事業機会を奪うとの「AI脅威論」を背景に売られていたIBM やセールスフォース 、マイクロソフト