中国のSNS・小紅書（RED）に24日、日本で中国人を差別する張り紙を見て本当に腹が立ったとの投稿があり、反響を呼んでいる。投稿者は、日本のとある居酒屋の店先に「申し訳ありませんが、中国人の観光客の方は入店できません」と日本語と中国語で書かれている写真をアップ。「こんなふうに中国人を差別するなんて！。本当に腹立たしい！」とつづった。そして、「これは大きな間違いだ。全ての中国人の入店を禁止するというのか？。