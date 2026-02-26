フジテレビは26日、「中山美穂―ThankYoufortheMemories」と題する特番を27日深夜1時45分から放送することを発表した。2024年12月に自宅で入浴中の不慮の事故で54歳で死去した中山美穂さん。1985年のデビュー以来、40年にわたる音楽活動の歩みをフジテレビに残る貴重な音楽番組のアーカイブ歌唱映像で振り返る。可憐な中に宿る強さが印象的な衝撃のデビュー曲「C」を皮切りに、トップアイドルとして連発したヒット曲