これから高校野球を始めようとする球児へ――。現在検討されている7回制導入について、硬式、軟式のいずれの場合も知っておいてほしいことがあります。7回制は、現在の中3が高3になる28年に導入される可能性があるということです。昨年開かれた「7回制等高校野球の諸課題検討会議」が、28年からの7回制導入が望ましいと日本高野連に提言しました。熱中症対策などが理由です。この「28年から」の根拠は「9回制を前提に入学した