阪神キャンプ打ち上げの沖縄・宜野座村に雨が降った。連日の晴天で乾いた大地を潤すように、日々練習の心と体をいやすように降った。「うりずん」という好きな琉球言葉がある。2月下旬から4月下旬（旧暦2〜3月ごろ）、大地に潤いが戻り、若葉が芽吹く季節を指す。1年で最も心地よいとされる。冬の乾燥期を終え、植物が生き生きと活発になる時期を意味する。いまの阪神ではないだろうか。耕運機や攪拌（かくはん）機、ローラ