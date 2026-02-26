◇オープン戦ドジャース─ダイヤモンドバックス（2026年2月25日アリゾナ州スコッツデール）ドジャース・佐々木朗希投手（24）が25日（日本時間26日）、敵地でのダイヤモンドバックスとのオープン戦で今春実戦に初登板。1回1/3を投げ3安打3失点、2四球で降板。開幕ローテーション入りへ覚悟を口にした。初回、先頭に右前打を許すと、次打者を四球で歩かせいきなり得点圏に走者を背負った。その後、1死からアレナド、バル