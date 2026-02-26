ロッテの廣池康志郎は25日、『2026球春みやざきベースボールゲームズ』のオリックス戦に登板し、1回を無失点に抑えた。1−6の9回に登板した廣池は、先頭の山中稜真を遊失で出塁を許すも、続く廣岡大志を遊併で2アウトとすると、最後は森友哉を遊飛に打ち取り、1イニングをわずか8球で片付けた。廣池は2月18日の広島との練習試合で失点したが、2月15日のヤクルトとの練習試合でも１回をわずか8球で、三者凡退に打ち取るなど、