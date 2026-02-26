◆ 7年ぶりMLB復帰に暗雲シカゴ・カブスのタイラー・オースティン内野手（34）が右膝膝蓋骨のクリーニング手術を受け、開幕絶望となった。現地時間25日、MLB公式のジョーダン・バスティアン記者が報じた。カブスのクレイグ・カウンセル監督は現地メディアの取材に対し、「彼は開幕ロースター入りの有力候補だったが、その選択肢は消えてしまった。他の選手にとってはチャンスと言えるだろう」とコメント。オースティンが復帰ま