株式会社NPBエンタープライズ、株式会社コナミデジタルエンタテインメント、ソニー株式会社の3社からなる NPB+製作委員会は26日、日本野球機構（NPB）公認のプロ野球速報アプリ「NPB+（プラス）」を2026年2月26日(木)より正式サービスを開始することになったと発表した。昨年秋のクライマックスシリーズと日本シリーズにおけるテスト配信の際に多くの反響があったことを受け、ユーザーからの意見を踏まえた形で、正式サービス