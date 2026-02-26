きょう26日に放送される日本テレビ系バラエティ番組『ぐるぐるナインティナイン』(毎週木曜19:54〜 ※一部地域は20:00〜)では、風間俊介がレギュラー放送では13年ぶりの「ゴチになります!」に参戦する。(左から)白石麻衣、風間俊介、せいや、倉科カナ、岡村隆史後輩の増田貴久は「食べたいものを食べて楽しく帰ってほしい」と余裕のコメントを見せるが、自身は現在2連敗中で最下位。「値段に迷ったら聞いてください」と強気に出る