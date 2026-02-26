3月のひな祭りに向けて【サーティワン】の「キャラアイス」を味わいませんか？ サンリオキャラ達が集合した、数量限定の豪華で可愛いセットアイスが登場。おうちでのパーティーを楽しく彩ってくれそうです。今回はひな祭り衣装やデコレーションが映える、魅惑のメニューをご紹介します。 カップを並べて飾れる！「サンリオキャラクターズ ひなだんかざり」 サンリオのキャラ達がひな