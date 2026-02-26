乾貴士と井手口陽介がリフティング対決を行ったヴィッセル神戸のMF乾貴士とMF井手口陽介がリフティング対決を行った。井手口を圧倒する乾のボール扱いに注目が集まった。トレーニング中の一コマ。乾と井手口は互いにワンタッチで地面に落とさないようにボールを返し合うリフティング対決に興じていた。序盤から乾が厳しいコースにボールを返しながら、それに井手口が食らいついていく展開に。乾は「いけるよ」と声をかけて相