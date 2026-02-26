◆オープン戦タイガース４―４ブルージェイズ（２５日、米フロリダ州レイクランド＝パブリックスフィールドアットジョーカーマーチャントスタジアム）日本ハムと楽天でプレーし、ハンファ（韓国）から３年総額６０００万ドルでブルージェイズに移籍したコディ・ポンセ投手が２５日（日本時間２６日）、敵地でのタイガース戦で先発し、１回を投げ、２奪三振を含む３三者凡退に抑え、５年ぶりメジャー復帰での開幕ローテ入りを目