タレント・瀬戸サオリが、来月に幼稚園の卒園を迎える長男を公開した。瀬戸は２６日までに自身のインスタグラムを更新。「幼稚園生活もあと少し。寂しいなぁ大きくなったね」とつづり、黒キャップと黒パーカーできめたコーデの長男のショットをアップし、「ママにたくさん笑ってほしい！とかママを助けるためにうまれてきたよ。とか毎日毎日愛と優しさをたくさんくれる息子」と思いやり深いエピソードを披露した。続けて、