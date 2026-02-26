【ニューヨーク共同】25日のニューヨーク外国為替市場の円相場は午後5時現在、前日比47銭円安ドル高の1ドル＝156円32〜42銭を付けた。ユーロは1ユーロ＝1.1805〜15ドル、184円63〜73銭。日銀審議委員を巡る政府の人事案発表を受け、日銀による早期利上げへの観測が後退。日米金利差を意識した円売りドル買いが優勢だった。