【北京共同】北朝鮮の金正恩朝鮮労働党総書記は25日まで続いた党大会で過去5年間の政策を総括し「米国との対決に万全の準備をする」と述べた一方、米国が北朝鮮への敵対政策を撤回するのであれば関係改善の可能性があるとの認識を示した。核開発を引き続き進める姿勢も強調した。国営メディアが26日報じた。党大会は19日に始まっていた。