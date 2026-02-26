『E.T.』（1982年）や『A.I.』（2001年）など数々の名作を手がけ、現代映画史の頂点を築いてきた巨匠スティーヴン・スピルバーグ監督の最新作『ディスクロージャー・デイ』が、7月10日より全国公開されることが決定した。あわせて、本作の全貌の一端が明らかとなる特別映像とティザービジュアルが解禁された。【動画】世界を揺るがす真実の一端と捉えた特報映像が到着数々の金字塔を打ち立て続けてきた巨匠スティーヴン・スピ