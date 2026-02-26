2月27日から圏央道のつくば中央IC〜つくばJCT間で、2026年2月27日（金）6時から4車線運用が始まります。【圏央道】今回の4車線化区間を見る（地図）圏央道の久喜白岡JCT〜大栄JCT間では、暫定2車線を4車線に広げる事業が進行中です。このうち茨城のつくば周辺では、2025年8月に常磐道と接続するつくばJCTから牛久阿見ICまでの区間が4車線化。そして今回、つくば中央ICからつくばJCTまでの4.3kmが続いて4車線化します。これに