◆全日本プロレス「エキサイトシリーズ２０２６」（２３日、大田区総合体育館）全日本プロレスは２３日、大田区総合体育館大会で「エキサイトシリーズ２０２６」を開催した。世界タッグ選手権試合で王者組・綾部蓮、タロースが諏訪魔、鈴木秀樹と２度目の防衛戦を行った。白熱の攻防は、綾部が正面跳びのドロップキックで鈴木を捉え、最後はデスルーレットで沈めＶ２に成功した。試合後のリングに今大会で半年ぶりに復帰し