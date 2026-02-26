モデルでプロ雀士の岡田紗佳（32）が25日までに自身のインスタグラムを更新。近影を公開した。「最近のネイル」と書き出した岡田。最新のネイルを紹介した。どアップの横顔写真を添えて「何歳になってもキラキラがだーいすき」とコメント。「ビジューがお気に入りなの」とこだわりを明かした。ファンから「めっちゃ可愛い」「凄く奇麗」「いい女だわ」「紗佳ちゃん、お似合いで…可愛いです」「なんだ？この美しさ」などの