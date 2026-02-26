総理就任当時、「凡人」「冷めたピザ」と世界中から揶揄された小渕恵三。しかし、心ないバッシング記事を書いた記者には「ありがとう」と電話をし、無礼な取材にも怒ることなく、あえて鈍感であり続けたという。批判の声を楽観的に、そしてユーモラスに受け流す父の真意を、小渕優子が述懐する。※本稿は、衆議院議員の小渕優子著、政治ジャーナリストの青山和弘編『わたしと父・小渕恵三』（講談社）の一部を抜粋・編集したもので