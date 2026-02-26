究極のおバカ集団が、笑いを求めてひたすらバカなことを繰り返す『ジャッカス』シリーズが、来たる映画版最新作『ジャッカス 5（原題）』をもって完結する方針であることがわかった。シリーズを統括するジョニー・ノックスヴィルが明かした。 2000年に米MTVでスタートした人気番組「ジャッカス」は製作25周年を迎えた。本家シリーズは3シーズンにわたり放送され、その後も映画『ジャッカス・