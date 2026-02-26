ディズニー＆ピクサーによる大人気シリーズ最新作『トイ・ストーリー5』を観るときは、劇場にハンカチやティッシュを持っていくのをお忘れなく。出演声優が予告した。 『トイ・ストーリー4』（2019）から7年ぶりの新作となる今回、ウッディは前作のラストで去った少女ボニーの家へ戻ってくる。バズ・ライトイヤーやジェシーをはじめとする、おなじみのおもちゃたち