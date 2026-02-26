BC級戦犯の審理が行われた「横浜法廷」。星条旗2流が掲げられた正面が判事席、その下が被告席、左右に検事席と弁護士席。横浜裁判はアメリカによるBC級戦犯に対する軍事法廷で、連合国によるA級戦犯の極東国際軍事裁判（東京裁判）とは別に1949年10月19日まで行われ約1000人が死刑を含む判決を受けた＝1946年6月ごろ、横浜市中区、朝日新聞社 現代の国際情勢を考える上で、避けて通れないのが「戦争の責任をどう裁くか