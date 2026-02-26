アウトドアを意識した新BEVが登場トヨタは2月25日に、新型バッテリーEV（BEV）『トヨタbZ4Xツーリング』を発売した。【画像】タフネスイメージを強めた新型BEV『トヨタbZ4Xツーリング』のディテール全54枚本モデルは既存の『bZ4X』が持つ走行性能と航続距離の優位性を継承しつつ、アウトドアなど家族との余暇シーンを強く意識して開発された新たなBEVである。トヨタが新型BEV『bZ4Xツーリング』を発売。 トヨ