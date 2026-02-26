光岡リューギの新車最終生産モデル発表光岡自動車は、ミディアムクラスセダンの『ミツオカ・リューギ』の新車最終生産モデル『リューギ・ファイナルエディション』を限定20台で発売開始した。【画像】ミツオカ・リューギ・ファイナルエディションと独自の存在感を放つミツオカのラインナップ全78枚『リューギ』は日本語の『流儀』を車名の由来とするモデルで、第2世代目のトヨタ・カローラ・アクシオをベースに、光岡のアイデン