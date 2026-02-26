皮膚科学発想の化粧品ブランド「クリニーク」から、人気のクレヨンタイプコスメ「チャビー」シリーズがリニューアルして登場します。繰り出し式で使いやすく、鏡がなくても手軽にメイク直しができるのが魅力。リップやチークに加え、ハイライトやコントゥールも揃い、いつでもどこでも理想の仕上がりが叶います。春らしい新色も仲間入りし、毎日のメイクがもっと楽しくなりそうです♡