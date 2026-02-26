TRFのリーダーでDJのDJ KOO（64）が25日、自身のSNSを更新。「2月25日 TRF デビュー33周年を迎えました!!」と報告し、懐かしの写真と家族にお祝いしてもらった様子を披露した。【写真】ドレッドヘアに「1ヶ月20万」かけていた若かりし頃のDJ KOO「皆さんありがとうございます!! 全国各地のイベントやCLUBでDJをやらせてもらってますが33年経った今でも TRFの曲で盛り上がって踊ってくれること本当に嬉しく感謝しかありません!!