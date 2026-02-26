自民党の旧安倍派議員約20人が25日夜、東京都内で会合を開きました。西村選挙対策委員長と萩生田幹事長代行が呼びかけた会合には、政治資金問題が争点のひとつとなった2024年の選挙で落選し、今回の衆院選で返り咲いた議員を中心に約20人が集まりました。参加者の1人は「選挙の慰労会だ」としていますが、高市政権で元派閥幹部が要職に就くなど旧安倍派に復権の兆しもあり、党内からは「結集したら大きな塊になる」と警戒する声も