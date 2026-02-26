レースクイーン（レースアンバサダー）や格闘技のラウンドガールなどで活躍するモデル水神きき（27）が25日、自身のインスタグラムを更新。サウナ満喫ショットを投稿した。「#サ活」「#サウナイキタイ」などのハッシュタグをつけ、布面積の少ない淡い紫色のビキニ水着姿でサウナを楽しむ様子をアップ。鍛え上げたバキバキの腹筋や、脚線美際立つ美ボディーを披露した。ファンやフォロワーからも「完璧すぎる女性」「可愛さ全快MAX