少しでも安く買い物を済ませるために、自転車でスーパーをはしごして食費を切り詰めていたチカ場さん（仮名・73歳）。しかし、終わりの見えない物価高と加齢による体力の衰えから、遠くの安い店へ通う気力を失います。次第に安さより近場のコンビニの手軽さを選択し、そんな自分に落胆してしまいます。本記事では、長引くインフレの影響が「節約意欲」を奪い、お金の使い方への満足度を低下させてしまうシニアの事例を紹介します。