「鬱（うつ）になると、何もできなくなる。食事も、風呂も、着替えも…」【話題になった投稿】実際の投稿そんな書き出しの投稿が、SNSで静かな広がりを見せている。投稿したのは、不登校や心の不調と向き合う母親のねこのすけさん（@monaou0513）。実家に戻ってきた娘が「お風呂には入れるけど、髪は洗えない」と話したため、母である自分が髪を洗っている…その日常を、率直な言葉でつづった。「甘やかしすぎ？ いいねん、娘は弱